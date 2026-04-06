Полиция Мангистау спасла венгерского туриста от дождя на трассе

Неожиданный поворот в путешествии гражданина Венгрии по имени Даниэл едва не закончился переохлаждением на пустынной дороге, передает Polisia.kz. Инцидент произошел на 231-м километре республиканской трассы Шетпе — Сайотес, в районе сложного перевала Ман-ата.

Источник: Курсив

Помощь на перевале Ман-Ата

Экипаж патрульной полиции заметил одинокого пешехода, который шел под проливным дождем в сторону Актау. В этих краях пешие прогулки в непогоду — затея рискованная, поэтому полицейские сразу остановились.

Как выяснилось, путешественник решил преодолеть часть маршрута пешком, но не рассчитал капризы мангистауской погоды. Иностранец промок и нуждался в помощи.

Полицейские не только согрели туриста, но и организовали его дальнейшую логистику. Они остановили проезжавшую мимо машину, договорились с водителем и убедились, что гостя страны доставят в Актау в целости и сохранности.

Благодаря бдительности патрульных венгерский путешественник запомнит Казахстан не только по степным дождям, но и по гостеприимству людей в погонах.

Ранее мы рассказывали, как полицейский из Кызылорды, свободно говорящий по-английски, помог туристу из Малайзии.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
