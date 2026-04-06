Полиция Мангистау спасла венгерского туриста от дождя на трассе

Помощь на перевале Ман-Ата
Экипаж патрульной полиции заметил одинокого пешехода, который шел под проливным дождем в сторону Актау. В этих краях пешие прогулки в непогоду — затея рискованная, поэтому полицейские сразу остановились.
Как выяснилось, путешественник решил преодолеть часть маршрута пешком, но не рассчитал капризы мангистауской погоды. Иностранец промок и нуждался в помощи.
Полицейские не только согрели туриста, но и организовали его дальнейшую логистику. Они остановили проезжавшую мимо машину, договорились с водителем и убедились, что гостя страны доставят в Актау в целости и сохранности.
Благодаря бдительности патрульных венгерский путешественник запомнит Казахстан не только по степным дождям, но и по гостеприимству людей в погонах.
