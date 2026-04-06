В Красноярске простились с заслуженным артистом РФ Сергеем Селеменевым

В Красноярске прошла церемония прощания с заслуженным артистом РФ Сергеем Селеменевым. Сотни людей пришли проводить актёра в последний путь, сообщил журналист krsk.aif.ru.
Прощание с артистом проходило в здании драмтеатра Пушкина.
Напомним, что Сергей Селеменев скончался 31 марта, не дожив до своего дня рождения чуть больше двух недель. По словам народной артистки РФ Натальи Горячевой, он страдал диабетом.
Коллеги вспоминают: Селеменев даже в театре часто проверял уровень сахара. Болезнь требует строгого контроля и диеты, но знакомые не исключают, что артист порой позволял себе расслабиться — он великолепно готовил, и многие любили бывать у него в гостях на праздниках.
В последний раз актёр выходил на сцену 8 марта в спектакле «Покровские ворота», где исполнял главную роль Хоботова. Следующий показ с его участием должен был пройти 1 апреля — в постановке «Тихий шорох уходящих шагов», но из-за трагедии спектакль отменили.