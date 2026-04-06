Минздрав Беларуси изменил график больниц и поликлиник на праздники апреля и мая

В апреле белорусы будут отдыхать четыре дня подряд — с 18 по 21 (правда, с учетом того, что 18 апреля состоится Республиканский субботник). В 2026 году Радуница выпала на 21 апреля. Учреждения здравоохранения (амбулатории, поликлиники, организации службы крови, аптеки, организации медтехники, а также поликлинические отделения больниц и РНПЦ санэпидорганизации) в понедельник, 20 апреля, будут работать по графику субботы, а во вторник, 21 апреля — по графику праздничного дня. В субботу, 25 апреля, указанные учреждения здравоохранения будут работать по графику рабочего дня.