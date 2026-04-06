Минздрав Беларуси изменил график больниц и поликлиник на праздники апреля и мая

Министерство здравоохранение изменило график больниц и поликлиник на праздники апреля и мая.
В апреле белорусы будут отдыхать четыре дня подряд — с 18 по 21 (правда, с учетом того, что 18 апреля состоится Республиканский субботник). В 2026 году Радуница выпала на 21 апреля. Учреждения здравоохранения (амбулатории, поликлиники, организации службы крови, аптеки, организации медтехники, а также поликлинические отделения больниц и РНПЦ санэпидорганизации) в понедельник, 20 апреля, будут работать по графику субботы, а во вторник, 21 апреля — по графику праздничного дня. В субботу, 25 апреля, указанные учреждения здравоохранения будут работать по графику рабочего дня.
В пятницу, 1 мая, работа будет организована по графику праздничного дня, а 9 Мая в День Победы — по графику работы в государственный праздник.
На время выходных в апреле и мае изменят график работы больницы и Республиканские научно-практические центры. В понедельник, 20 апреля, данные учреждения здравоохранения будут работать по графику рабочего дня, а во вторник, 21 апреля — по графику праздничного дня. В субботу, 25 апреля, работа будет организована по графику субботнего дня.
В пятницу, 1 мая, работа больниц и РНПЦ будет организована по графику праздничного дня, а в субботу, 9 Мая — по графику работы в государственный праздник.
В Минздраве заметили: служба скорой медпомощи в период выходных будет работать в режиме повышенной готовности.
