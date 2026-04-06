В Кингисеппском районе оперативно устраняют нефтяное пятно на берегу Финского залива

В Кингисеппском районе Ленинградской области оперативно устраняют локальное скопление нефтепродуктов, обнаруженное у кромки воды Финского залива в районе деревни Логи.
Загрязнение нефтепродуктами прибрежного участка выявили вчерая утром в ходе мониторинга, который осуществляется по поручению губернатора региона Александра Дрозденко.
Как сообщила председатель комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Рамила Агаева, в течение дня к работам привлекли силы отдела ГО и ЧС местной администрации, а также администрации Вистинского сельского поселения. Специалисты проводили уборку территории, а собранные нефтепродукты вывозили с помощью специальной техники.
«Работы продолжатся, пока загрязнение не будет полностью ликвидировано», — отметила Рамила Агаева.