«Русскому Робинзону» хотят дать реальный срок: прокурор выступил в суде

Михаилу Пичугину, выжившему после двух месяцев дрейфа в Охотском море и ставшему фигурантом дела о гибели двух человек в этом трагичном путешествии, просят назначить три года колонии-поселения. Об этом заявил прокурор в зале суда.
«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в колонии-поселении со штрафом в размере 50 тысяч рублей», — сказал прокурор.
Защита просит оправдать Пичугина по одной из статей по делу о гибели двух человек.
Напомним, 9 августа 2024 года в Охотском море была потеряна связь с двумя мужчинами и 15-летним мальчиком. Ребенок с отцом погибли, но выжил третий мужчина — Михаил Пичугин. Его спасли рыбаки. Позже он рассказал подробности своего 67-дневного дрейфа в море на лодке.
Спустя некоторое время возбудили уголовное дело о гибели двух человек, в том числе подростка.
