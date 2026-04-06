В работе ресурсоснабжающей компании в Таганроге обнаружили нарушения

Специалисты Северо-Кавказского управления Ростехнадзора насчитали 21 нарушение в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения. Проверка выявила проблемы в работе МУП «Городское хозяйство» в Таганроге.
По информации ведомства, предприятие эксплуатировало водогрейные котлы с истёкшим сроком службы, не провело диагностику тепловых сетей и баков-аккумуляторов котельных, допустило дефекты в строительных конструкциях объектов теплоснабжения. Кроме того, на сетях обнаружены нарушения тепловой изоляции и отсутствие антикоррозионной защиты.
Компании уже выдано предписание об устранении выявленных проблем.