Нижегородская «Норманочка» сравняла счет в полуфинальной серии с «Лагуной»

Нижегородская женская команда «Норманочка» одержала победу над пензенской «Лагуной-УОР» во втором матче полуфинала чемпионата России по футзалу. Об этом сообщили в официальном сообществе клуба в соцсети «ВКонтакте». Встреча, прошедшая 5 апреля, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяек площадки, что позволило сравнять счет в серии — 1:1.
Победа стала ответом на инцидент, произошедший днем ранее: 4 апреля «Норманочке» засчитали техническое поражение (0:5) из-за задержки дежурства машины скорой помощи, что привело к срыву игры. Главный тренер команды Станислав Буслаев назвал прошедший матч нервным, отметив, что соперник в плей-офф навязывает серьезную борьбу, но команда довольна результатом и настроена на дальнейший успех.
Теперь серия переезжает в Пензу, где ровно через неделю команды встретятся снова. Для выхода в финал нижегородкам необходимо побеждать в выездных матчах. В клубе поблагодарили болельщиков за поддержку, которая помогла футболисткам проявить характер после «вопиющего случая» с отменой первой игры.