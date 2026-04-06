В Ростовской области ищут нарушителей запрета на съемку атак БПЛА и работы ПВО

В Ростовской области нарушителей запрета на съемку работы ПВО и атак БПЛА правоохранители ищут в мессенджерах и соцсетях. Об этом сообщил представитель регионального правительства, передает «Городской репортер».
При обнаружении запрещенного контента специалисты фиксируют IP-адрес и аккаунт, после этого через запрос к платформе устанавливают владельца и запрашивают данные у интернет-провайдера.
Напомним, запрет на съемку работы ПВО, а также беспилотных атак и их последствий на Дону ввели с августа 2025 года. Исключение сделали только для официальных органов власти и местного самоуправления.
За несоблюдение установленных мер предусмотрена административная ответственность. В особо серьезных случаях съемка может быть квалифицирована как государственная измена (статье 275 УК РФ).
Добавим, при обнаружении частей сбитого БПЛА нужно отойти от них и немедленно позвонить по номеру «112». Публикация фото и видео с мест происшествия запрещена.
