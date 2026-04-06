В Тюмени пройдет XVI Юридическая неделя

XVI Юридическая неделя пройдет в Тюмени с 15 по 17 апреля при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Так, 15 апреля посетителей ждет традиционный турнир по судебным поединкам на кубок Западно-Сибирской правовой палаты с участием студентов ТюмГУ и практикующих юристов, судей в отставке и представителей бизнеса. 16 апреля состоятся одна пленарная и пять экспертных сессий на темы «Государство и бизнес — баланс интересов?», «Налоговая реформа: первые итоги и оставшиеся единороги», «Удачное приЗЕМЛЕние на стройке и в жизни» и другие. А 17 апреля пройдут три экспертные сессии и один мастер-класс. Узнать подробнее о мероприятии можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.