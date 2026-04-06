Дизайнеры и юристы Волгограда чаще называют себя ленивыми

Каждый пятый волгоградец признается: да, я ленивый. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob среди экономически активных жителей. 71% опрошенных, напротив, уверены: лень — не про них.
Мужчины чаще женщин называют себя ленивыми: 21% против 17%. Реже всего о склонности к лени говорят жители 35−45 лет — 18%. Среди молодежи до 35 лет таких 21%, среди горожан 45+ — 20%.
Доход тоже влияет на самооценку. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, ленивыми себя считают только 15%.
Профессия — отдельная история. Чаще всего в лени признаются дизайнеры (36%) и аналитики (32%). Немало таких среди PR-специалистов (28%), юристов (26%), инженеров и сисадминов (по 23%).А вот главные бухгалтеры и операторы кол-центров — самые «не ленивые»: всего 8% признали это качество за собой. Следом идут кладовщики (10%), продавцы (12%), маркетологи (14%) и квалифицированные рабочие (16%).
