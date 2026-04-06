«Атлантису» разрешили ввести в эксплуатацию молочный завод в Калининграде

Предприятие располагается на улице Ялтинской.

«Атлантису» разрешили ввести в эксплуатацию молочный завод в Калининграде. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального правительства.

Группа компаний завершила реконструкцию здания на улице Ялтинской. Там организовали предприятие по переработке молока — производства сыров, мягкого мороженого, смесей для молочных коктейлей. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали 30 марта.

К реконструкции здания на улице Ялтинской в Калининграде приступили в январе. Ранее производственный комплекс принадлежал обанкротившемуся предприятию «Калининградский деликатес». Группа компаний «Атлантис» выкупила недвижимость в 2022 году.

Ранее инвестору разрешили возвести крупный молочно-товарный комплекс под Гусевом. Ферма рассчитана на 18 тысяч коров. Мощность комплекса составит до 219 тысяч тонн сырого молока в год.

На новом заводе компания планировала производить сыры чеддер и моцареллу, молочные коктейли и мягкое мороженое для последующей продажи в сети быстрого питания. Среди партнёров — «Вкусно — и точка», «Бургер Кинг», «Ростикс» и другие.