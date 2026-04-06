Диетолог Редина предупредила, что кофе «3 в 1» может привести к набору веса

Растворимый кофе, несмотря на свою популярность, может быть вреден для здоровья. Диетолог Ольга Редина предупредила об этом в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
По словам эксперта, растворимый кофе изготавливается из натуральных кофейных зёрен, но проходит более сложную обработку: заваривание, сушку и превращение в порошок или гранулы. В результате часть полезных веществ, таких как антиоксиданты, теряется, но напиток всё же сохраняет некоторое их количество. Сохраняется в нём и кофеин.
Редина отметила, что у этого напитка есть и минусы. Растворимый кофе нередко вызывает раздражение слизистой желудка, особенно если пить его натощак. У некоторых людей он может спровоцировать учащённое сердцебиение, тревожность или нарушения сна. Всё это связано с индивидуальными особенностями организма.
Диетолог также подчеркнула, что количество потребляемого растворимого кофе имеет значение. Безопасной нормой считается 2−3 чашки в день. Если пить больше, особенно без добавления молока или других смягчающих ингредиентов, это может привести к перевозбуждению нервной системы и ухудшению самочувствия.
Особое внимание Редина уделила популярным напиткам «3 в 1». По её мнению, такие пакетики содержат большое количество сахара, растительных жиров и других добавок.
«Кофе 3 в 1 — это уже не столько кофе, сколько десертный продукт», — отметила диетолог. Регулярное употребление таких смесей может способствовать набору веса и негативно влиять на обмен веществ.