Освобожденную из call-центра мошенников в Мьянме девушку передадут России

Освобожденная из мошеннического call-центра в Мьянме россиянка 7 апреля будет направлена в Таиланд для репатриации в Россию. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.
Россиянку освободили 26 февраля. Девушку незаконно удерживали на протяжении 5 месяцев. Как сообщал посол Евгений Томихин, в сентябре 2025 года с ней связались через мессенджер Telegram с предложением поработать моделью.
В освобождении жертвы мошенников участвовали мьянманские правоохранители и военнослужащие, посольство РФ и представитель МВД России во Вьетнаме.
РБК направил запрос в посольство России в Мьянме.
В начале февраля еще одну россиянку освободили из мошеннического call-центра в Мьянме, где ее незаконно удерживали.
В тот раз в посольстве России рассказали, что вербовку граждан осуществляет транснациональная преступная сеть. Людям предлагают трудоустроиться, а затем заставляют заниматься незаконной деятельностью.
