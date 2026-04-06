«Известия»: Российские фермеры попросили отменить маркировку продукции

Сельхозпроизводители в ряде российских регионов столкнулись с трудностями и были вынуждены прекратить деятельность из-за увеличения затрат на обязательную маркировку в системе «Честный знак». Об этом в понедельник, 6 апреля, со ссылкой на обращение ассоциации «Народный фермер» на имя главы Минпромторга Антона Алиханова пишут «Известия».
Авторы документа отмечают, что за полтора года действия правил подтвердились все риски, о которых предупреждала отрасль. Нерешенные системные проблемы привели к массовому закрытию небольших молочных переработчиков.
Наиболее серьезно требования ударили по приграничным и удаленным территориям с нестабильным интернетом. Из-за перебоев со связью производители нередко не могут вовремя ввести продукцию в оборот, она портится, а убытки растут.
Дополнительную нагрузку создают расходы на персонал и оборудование: предприятия вынуждены нанимать IT-специалистов, закупать принтеры, сканеры и программное обеспечение, а также оплачивать криптографическую защиту и участие в международных системах идентификации.
В результате себестоимость увеличивается на 30−50 процентов, что часто делает бизнес нерентабельным. По данным отрасли, затраты на маркировку могут достигать миллиона рублей в месяц при выручке 2,5−3 миллиона.
До 70 процентов малых ферм выбирают закрытие или уход в тень, что ведет к снижению налоговых поступлений и сокращению рабочих мест в сельской местности. При этом проблема контрафакта не решается: доля поддельной молочной продукции, по оценке Россельхознадзор, по итогам 2025 года составила 17,68 процента.
Фермеры также жалуются на повреждение кодов при транспортировке, что увеличивает потери. По их оценке, малые производители могут исчезнуть, поскольку работа становится убыточной.
Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович добавляет, что ситуация усугубляется массовым сокращением поголовья скота, и без существенной господдержки фермеры не смогут продолжать деятельность, пишет газета.
16 марта в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек острого инфекционного заболевания у домашнего скота. Руководитель местного Министерства сельского хозяйства отметил, что с начала текущего года в пяти районах региона объявили карантин по бешенству и пастереллезу. Он подчеркнул, что специалисты пытаются локализовать очаги заболеваний.