Губернатор Александр Моор объявил о начале пожароопасного сезона в Тюменской области

Решение о введении в Тюменской области с 6 апреля пожароопасного сезона принято для усиления охраны населённых пунктов и природных территорий от возгораний в связи с таянием снежного покрова.
«Это традиционная мера, которая позволяет нам эффективнее предупреждать и бороться с природными и лесными пожарами. Все силы и средства, которые противостоят огненной стихии, готовы. Начнут работу дежурные лесопожарные группы, будет организовано наземное и авиационное патрулирование лесов. В помощь специалистам — система видеомониторинга: стационарные камеры охватывают 76 процентов территории области, в небе контроль ведут более 60 БПЛА», — пояснил губернатор региона Александр Моор.
Подписанное постановление чётко регламентирует совместные действия нескольких ведомств. Речь идёт о взаимодействии областного департамента лесного комплекса, регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, милиции, главного управления МЧС России по региону, Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов, а также органов местного самоуправления. Все эти структуры будут работать в единой связке для профилактики, оперативного выявления и ликвидации природных пожаров. Глава региона также подчеркнул, что в зависимости от развития ситуации может быть введён особый противопожарный режим.
«Тогда вход в леса будет под запретом», — добавил Александр Моор.