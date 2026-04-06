Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Александр Моор объявил о начале пожароопасного сезона в Тюменской области

Начиная с 6 апреля на территории Тюменской области официально устанавлен пожароопасный сезон.

Источник: Комсомольская правда

Решение о введении в Тюменской области с 6 апреля пожароопасного сезона принято для усиления охраны населённых пунктов и природных территорий от возгораний в связи с таянием снежного покрова.

«Это традиционная мера, которая позволяет нам эффективнее предупреждать и бороться с природными и лесными пожарами. Все силы и средства, которые противостоят огненной стихии, готовы. Начнут работу дежурные лесопожарные группы, будет организовано наземное и авиационное патрулирование лесов. В помощь специалистам — система видеомониторинга: стационарные камеры охватывают 76 процентов территории области, в небе контроль ведут более 60 БПЛА», — пояснил губернатор региона Александр Моор.

Подписанное постановление чётко регламентирует совместные действия нескольких ведомств. Речь идёт о взаимодействии областного департамента лесного комплекса, регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, милиции, главного управления МЧС России по региону, Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов, а также органов местного самоуправления. Все эти структуры будут работать в единой связке для профилактики, оперативного выявления и ликвидации природных пожаров. Глава региона также подчеркнул, что в зависимости от развития ситуации может быть введён особый противопожарный режим.

«Тогда вход в леса будет под запретом», — добавил Александр Моор.

