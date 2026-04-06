Белорусский врач сказала, кому обязательно нужна табуретка при работе на даче

Белорусский врач сказала, кому обязательно нужна табуретка, чтобы работать на дачных грядках. Слова старшего преподавателя кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины с курсом повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного медицинского университета Алены Ванда приводит «Народная газета».
Прежде всего, речь идет о работе тяпкой по прополке грядок. Это нагрузка на мышцы плечевого пояса, рук, спины, а также суставов — прежде всего, позвоночника.
«Если ваш возраст уже приближается или перевалил за пенсионный, лучше снизить нагрузку на суставы. Например, можно сесть на маленькую табуретку или опуститься на колени, предварительно защитив их специальными щитками, которые можно купить в садовом магазине или сделать своими руками. А если работа ведется стоя, нужно следить за осанкой, не наклоняться вперед и в сторону чрезмерно!» — предупреждает Алена Ванда.
Еще вариант — так называемые высокие грядки. А что касается работы в наколенниках, важно не стоять в такой позе слишком долго. Это влияет и на те самые колени, и на спину, да и продолжительное нахождение в положении вниз головой — риск скачка артериального и внутриглазного давления.
Назвала специалист и особенности работы с граблями, когда задействованы косые мышцы живота, мышцы пресса, идет нагрузка на ноги.
«Если возрастной человек выходит на дачный участок, чтобы копать, грести, заниматься прополкой, кроме правильного подбора инструмента, он должен еще подумать о безопасном положении для суставов. Например, подойдет ортез для коленных суставов, бандаж для поясничного отдела позвоночника. Но (если иное не рекомендовано врачом!) не в качестве постоянного ношения, а только на период работ на грядках», — добавила специалист.
Также белорусский врач сказала, как выбрать лопату для дачи, озвучив правила работы с ней, а еще объяснила, почему догонять уходящий транспорт опасно для здоровья.
