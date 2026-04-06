В Калининградской области запускают несколько дополнительных поездов для дачников

В Калининградской области запускают несколько дополнительных, так называемых дачных поездов. Ими пользуются дачники и садоводы в весенне-летний период. Как сообщает пресс-служба КЖД, дополнительные пригородные поезда на Мамоновском, Багратионовском, Балтийском и Черняховском направлениях будут ходить с 15 апреля.
На Мамоновском направлении два поезда будут курсировать по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Время отправления с Южного вокзала — в 10:25, из Мамоново — в 16:20.
На Багратионовском направлении — по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. отправление с Южного вокзала в 8:25, из Багратионовска — в 18:35. Поезд выходного дня с отправлением в 14:15 отменен.
На Балтийском направлении назначают четыре дополнительных поезда. Время оправления с Южного вокзала в 8:10 и 13:05, из Балтийска — в 9:51 и 16:20. Поезда будут курсировать по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и праздничным дням.
На Черняховском направлении по вторникам, четвергам, субботам и праздничным дням будет ходить поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 8:15. Из Черняховска — в 13:05.