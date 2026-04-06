На Землю из космоса упал загадочный объект: его сняли на видео

Загадочный объект упал из космоса в Индонезии и был снят на видео.

Источник: Комсомольская правда

Жители индонезийских провинций Лампунг и Бантен в субботу 4 апреля увидели в небе яркий объект с огненным следом. Многие подумали, что это метеор. Однако Национальное агентство исследований и инноваций (BRIN) установило: это были обломки китайской ракеты. Подробностями делится AsiaOne.

Видео быстро разлетелось по соцсетям. Люди слышали громкий странный звук и даже испугались, решив, что это может быть боевая ракета. Полиция Индонезии официально заявила: объект не природный и не военный.

Профессор астрономии из BRIN Томсон Джамалуддин объяснил, что яркий объект, который распался на части, оказался остатками китайской ракеты CZ-3B (Long March 3B). Анализ орбиты показал, что обломки летели со стороны Индии в сторону Индийского океана. Профессор добавил, что при входе в плотные слои атмосферы объект продолжал гореть и разрушаться.

В полиции подчеркнули: такие случаи отслеживают, и они напоминают о растущем количестве космического мусора на орбите. По данным НАСА, большая часть обломков сгорает в атмосфере, а уцелевшие обычно падают в океан или малонаселённые районы.

Месяц назад KP.RU писал, что на Землю мог рухнуть американский исследовательский спутник Van Allen Probe A. Аппарат, масса которого составляет около 600 килограммов, должен был сойти с орбиты 10 марта.