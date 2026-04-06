В 30 лесничествах Красноярского края стартовал пожароопасный сезон

6 апреля пожароопасный сезон открыли еще в 30 лесничествах Красноярского края. Среди них: Ачинское, Балахтинское, Боготольское, Большемуртинское, Большеулуйское, Верхнеманское, Даурское, Емельяновское, Ермаковское, Идринское, Иланское, Ирбейское, Канское, Каратузское, Кизирское, Козульское, Красноярское, Курагинское, Маганское, Манское, Мининское, Назаровское, Новоселовское, Пойменское, Рыбинское, Саянское, Сухобузимское, Тинское, Усинское и Уярское.
Как сообщили в Лесопожарном центре региона, на этих территориях частично сошел снежный покров.
На юге края лесные специалисты потушили первое в 2026 году возгорание в лесу. Его обнаружили в минувшие выходные при наземном патрулировании недалеко от села Селиваниха Минусинского округа.
Жителей просят быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Напомним, что за нарушение особого противопожарного режима должностным лицам и жителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.
При обнаружении возгорания в лесу звоните на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.
