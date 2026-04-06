В Прикамье врачи наркологии и психиатрии два года не получали спецвыплаты

Прокуратура помогла врачам из Кудымкара вернуть спецвыплаты, которые они не получали два года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Кудымкарская городская прокуратура провела проверку по коллективному обращению сотрудников местной больницы. Выяснилось, что работники наркологического и психиатрического отделений ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» с января 2023 года по май 2025 года не получали специальную социальную выплату. Она предусмотрена в регионе как мера поддержки для медиков первичного звена, центральных районных, участковых больниц и сотрудников скорой помощи.
Деньги перечисляют ежемесячно на основании электронного реестра, который формирует сама больница и передаёт в ОСФР по Пермскому краю. Однако медучреждение этого не делало.
Прокурор обратился в суд с иском к больнице и краевому Центру бухгалтерского учёта. Он потребовал включить сотрудников в реестр и выплатить им положенные суммы за весь период с 1 января 2023 года по 31 мая 2025 года.
Кудымкарский городской суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения после вступления в законную силу останется на контроле надзорного ведомства.