Последствия наводнения в Дагестане. Фото

Новая волна ливней спровоцировала повторные подтопления в Дагестане. Больше всего стихия затронула Махачкалу, где обрушилась часть многоквартирного дома. Глава республики Сергей Меликов заявил, что оперативные службы работают в усиленном режиме. Как выглядят последствия непогоды — в материале РБК.