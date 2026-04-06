В Хабаровском крае изношенные стрелки довели железную дорогу до суда

В Хабаровском крае транспортная прокуратура через суд добивается капитального ремонта стрелочных переводов на железной дороге, — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Проверка показала, что часть путей содержится с нарушениями. В регионе выявили 29 стрелочных переводов, которые выработали ресурс: пропущенный тоннаж превышает норму в среднем втрое — вместо допустимых 350 млн тонн брутто. Это означает повышенный износ и риск аварий.
Одна из таких ситуаций уже привела к последствиям. На станции Корфовская в январе сошли с рельсов 16 гружёных углём вагонов, часть из них опрокинулась.
Прокуратура внесла представление руководству инфраструктуры ОАО «РЖД», однако нарушения полностью устранены не были. После этого в суд направили 10 исков с требованием провести капитальный ремонт стрелочных переводов.
Суд поддержал требования надзорного ведомства. Теперь выполнение решений находится на контроле прокуратуры.
Стрелочные переводы — это ключевые элементы железной дороги, которые позволяют переводить составы с одного пути на другой. Их износ напрямую влияет на безопасность движения.