Красноярцы могут приобрести туры по региону за треть стоимости

В Красноярском крае стартовала программа краеведения и социального туризма. Туры по региону за треть их стоимости смогут приобрести около 4 тыс. человек. Это школьники и студенты, пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и труда, а также участники СВО и члены их семей.
В этом году региональные туроператоры подготовили девять туристических маршрута. В стоимость включены проезд, размещение, питание и участие в экскурсионных и познавательных мероприятиях. Участники программы смогут отправиться в путешествие и посетить природный парк «Ергаки», национальный парк «Красноярские Столбы», село Овсянка с Национальным центром имени В. П. Астафьева, побывать в Енисейске, Дивногорске и Ачинске, а также в селе Барабаново.
Кроме того, в рамках программы предусмотрены поездки в Шушенское и круизы по Енисею. Отдельные туры ознакомят людей с природными и культурными достопримечательностями региона, включая исторические города и уникальные природные объекты.
Для того, чтобы отправиться в путешествие, необходимо обратиться напрямую к туроператорам. Описание программ и контакты доступны на сайте краевого агентства по туризму. Отметим, что участвовать могут и жители, не относящиеся к льготным категориям, — но в этом случае тур приобретается за полную стоимость.
«Программа льготных туров по Красноярскому краю действует уже несколько лет. С одной стороны, это хорошая поддержка туристической отрасли края, а с другой — больше возможностей для путешествий. Туристы увидят разные уголки нашего региона, ознакомятся с его историей, культурой и традициями», — рассказала руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло.
Напомним, что развитие внутреннего туризма является одним из приоритетных направлений национального проекта «Туризм и гостеприимство». Поддержка отрасли продолжается в рамках краевой государственной программы «Развитие туризма».
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.