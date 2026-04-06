В Волгоградской области распустились тюльпаны, нарциссы и абрикосы

Так, новоаннинцы рассказали — у них краснокнижные тюльпаны Биберштейна расцвели на пару недель раньше обычного. Традиционно они появляются здесь во второй половине апреля. Волгоградцам и гостям региона напоминают — рвать эти первоцветы нельзя, можно «заработать» штраф. Да и смысла нет — оставшись без корней они быстро вянут.