В Волгоградской области распустились тюльпаны, нарциссы и абрикосы

Жители из разных концов Волгоградской области делятся — в регион вступила в права весна. Не только в южных, но и в северных районах области распускаются первые цветы.
Так, новоаннинцы рассказали — у них краснокнижные тюльпаны Биберштейна расцвели на пару недель раньше обычного. Традиционно они появляются здесь во второй половине апреля. Волгоградцам и гостям региона напоминают — рвать эти первоцветы нельзя, можно «заработать» штраф. Да и смысла нет — оставшись без корней они быстро вянут.
Жители Михайловки разместили фото с богослужения в канун Вербного воскресенья — его провел Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. Горожане пришли с веточками верб, которые и были освящены.
В Волгограде появились первые цветки абрикосов на деревьях, которые растут в солнечных и защищенных от прохладного пока еще весеннего ветра. Они опередили график почти на месяц.
А жители юга областного центра похвалились — у них распустился нарцисс.
Между тем синоптики предупреждают: в ночь на 8 апреля температура опустится местами до 0º.
