Объем нижегородского производства приблизился к 2,5 триллионам рублей

В Нижегородской области зафиксирован значительный рост объемов промышленного производства, составивший около 6%, и достигший отметки в 2,5 триллиона рублей. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Подведены итоги промышленной деятельности региона за минувший год. Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что, несмотря на финансовые трудности, с которыми столкнулись многие предприятия в 2025 году, общий объем производства увеличился. Так, обрабатывающая промышленность региона достигла показателя в 2,3 триллиона рублей. Это позволяет Нижегородской области стабильно удерживать позиции в топ-10 российских регионов и занимать второе место в Приволжском федеральном округе.
По итогам года, девять ключевых отраслей обрабатывающей промышленности продемонстрировали положительную динамику роста физических объемов выпускаемой продукции по сравнению с 2024 годом.
Кроме того, благодаря сотрудничеству с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в 2025 году в промышленный сектор региона было привлечено 78 миллиардов рублей инвестиций, что в полтора раза превышает объем средств, полученных в предыдущем году.
Ранее сообщалось, что пять новых заводов за 1,4 млрд рублей построят в Дзержинске.