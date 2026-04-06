Объем нижегородского производства приблизился к 2,5 триллионам рублей

Подведены итоги промышленной деятельности региона за минувший год. Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что, несмотря на финансовые трудности, с которыми столкнулись многие предприятия в 2025 году, общий объем производства увеличился. Так, обрабатывающая промышленность региона достигла показателя в 2,3 триллиона рублей. Это позволяет Нижегородской области стабильно удерживать позиции в топ-10 российских регионов и занимать второе место в Приволжском федеральном округе.