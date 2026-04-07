Кому стоит отказаться от кулича на Пасху. Диетолог объяснила

Людям с индивидуальной непереносимостью глютена (целиакией) и аллергией на белок коровьего молока стоит отказаться от традиционных куличей на Пасху, напомнила в беседе с ТАСС врач-эндокринолог и диетолог, заместитель директора по научной работе Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дарья Подчиненова.
«Какой именно кулич выбрать, зависит от ваших вкусовых предпочтений, особенностей рациона и наличия хронических заболеваний. Например, классические куличи на пшеничной муке не рекомендованы людям с целиакией, индивидуальной непереносимостью белка пшеницы или аллергией на белок коровьего молока», — отметила диетолог.
Глютен, или клейковина, ― это белки, содержащиеся в зернах злаковых, в основном в пшенице, ржи и ячмене. В основном он встречается в хлебобулочной продукции: хлебе, макаронных и кондитерских изделиях. Людям с целиакией рекомендуется употреблять куличи, приготовленные на безглютеновой муке, например рисовой.
При этом врач отметила, что современные эксперты в области диетологии стараются отказаться от деления продуктов на «полезные» и «вредные», так как такая категоризация часто используется в маркетинговых целях и может способствовать развитию расстройств пищевого поведения. Если человек употребляет достаточно овощей, фруктов, молочных продуктов, сложных углеводов, белков и жиров, а также много двигается, пасхальные угощения не нанесут вреда здоровью.
«Рациональное питание должно быть сбалансированным, разнообразным и вкусным, поэтому важно оценивать не столько вредность или полезность куличей по отдельности, сколько рацион в целом», — пояснила она.
Сколько шапочек от кулича можно съесть
Ранее главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина призвала не налегать на шапочки от пасхальных куличей, так как они содержат большое количество сахара.
«Основа глазури — это сахар или сахарная пудра. Глазурь собственноручного изготовления, хоть и очень сладкая, но делается из натуральных ингредиентов. Та, что в продаже — в порошке или в тубах, — содержит в своем составе для длительного хранения эмульгаторы, консерванты, загустители и прочее. Однозначно любая глазурь — это высококалорийный продукт, содержащий много легкоусвояемых углеводов», — отметила Пичугина.
Она добавила, что чрезмерное потребление любого сладкого десерта для людей, склонных к избыточному весу, атеросклерозу, заболеваниям органов пищеварения, кожи, кариесу зубов, нежелательно. При сахарном диабете рекомендуется и вовсе отказаться от глазури.
В Роспотребнадзоре напомнили, что готовые куличи, а также пищевые продукты для приготовления традиционных блюд следует приобретать только в местах санкционированной торговли. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок; сливочное масло, а не маргарин; сахар, а не подсластитель.