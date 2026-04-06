С 15 апреля на железные дороги Калининградской области вернутся «дачные» поезда

Дополнительные рейсы пустят по четырём направлениям, один состав отменят.

Источник: Клопс.ru

С 15 апреля в Калининградской области назначат дополнительные пригородные поезда. Об этом отдел корпоративных коммуникаций КЖД сообщает в понедельник, 6 апреля.

Багратионовск.

Дополнительные рельсобусы будут ходить по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам. С Южного вокзала они отправятся в 8:25, из Багратионовска — в 18:35.

Поезд № 6315, который по выходным отправлялся из Багратионовска в 14:15, отменят.

Балтийск.

По вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и в праздники пустили дополнительные рельсобусы. С Южного вокзала они будут отправляться в 8:10 и 13:05, обратно — в 9:51 и 16:20.

Мамоново.

На этом направлении стало на два поезда больше. Они будут курсировать по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и в праздники. Из Калининграда состав будет уходить в 10:25, обратно — в 16:20.

Черняховск.

Ещё один пригородный поезд будет ходить по вторникам, четвергам, субботам и праздникам. С Южного вокзала он отправится в 8:15, из Черняховска — в 13:05.

В Калининграде хотят запустить дополнительные рельсобусы до Гурьевска по выходным. Пассажирам предлагают оценить два варианта расписания или придумать альтернативный.