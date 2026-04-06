Стало известно, будут ли воронежцы платить новый налог на посадку картофеля

Информацию опровергли в канале в «Война с фейками».

Источник: АиФ Воронеж

Фейковая информация о повышении с 1 апреля 2026 года налога на посадку картофеля распространяется среди жителей Воронежской области. Утверждается, что за клубни, не прошедшие обязательное декларирование, владельцев земли будут облагать повышенным налогом.

В канале «Война с фейками» мессенджера МАКС сообщают, что распространители таких сообщений ссылаются на вступившие в силу поправки в закон «О семеноводстве». Однако содержание документа не менялось с декабря 2025 года. Кроме того, российское законодательство вообще не предусматривает налог на выращивание картофеля, привязанного к площади посадок. Понятия «декларированных» клубней также не существует.

На личных подсобных хозяйствах можно сажать любую картошку. Если речь идёт о запланированной продаже урожая, то необходимо использовать семена, приобретённые у официальных продавцов — в противном случае можно получить штраф. Продать излишки урожая без учреждения ИП и уплаты налогов можно, если он выращен без привлечения наёмных работников на участке менее 50 соток.