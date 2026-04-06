Акция по обмену монет на банкноты стартовала в Красноярском крае

С 6 по 18 апреля жители Красноярского края смогут без комиссии обменять монеты на купюры или зачислить их на банковский счет. Некоторые участники акции получат памятные монеты. Мероприятие призвано вернуть в оборот металлические деньги, годами хранившиеся дома. В этом году в акцию включены не только банковские офисы, но и сетевые магазины. В торговых точках мелочь обменяют на купюры. В банках монеты можно не только обменять, но и положить на счет. Чеканка монет — дорогой процесс, но часто они остаются лежать дома мертвым грузом. В банке посчитали, что в среднем на каждого россиянина приходится по 1,5 кг металлических денег. По словам руководителя красноярского операционно-кассового центра Банка России Алексея Гагарина, благодаря акции можно уменьшить выпуск новых монет. Красноярцы традиционно активно участвуют в акции. Прошлой осенью жители края вернули в оборот более 1 млн монет на сумму 4,4 млн рублей. В целом по стране за три года собрали 215 млн штук почти на 1 млрд рублей. В рамках текущей акции некоторые банки будут поощрять участников памятными монетами «Фиксики» из серии «Российская (советская) мультипликация». Условия обмена и график работы лучше уточнять заранее на сайте монетнаянеделя.рф. На обмен принимаются монеты, выпущенные не ранее 1997 года. Организаторы советуют предварительно рассортировать их по номиналу.