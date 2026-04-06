С 6 по 18 апреля жители Красноярского края смогут без комиссии обменять монеты на купюры или зачислить их на банковский счет. Некоторые участники акции получат памятные монеты. Мероприятие призвано вернуть в оборот металлические деньги, годами хранившиеся дома. В этом году в акцию включены не только банковские офисы, но и сетевые магазины. В торговых точках мелочь обменяют на купюры. В банках монеты можно не только обменять, но и положить на счет. Чеканка монет — дорогой процесс, но часто они остаются лежать дома мертвым грузом. В банке посчитали, что в среднем на каждого россиянина приходится по 1,5 кг металлических денег. По словам руководителя красноярского операционно-кассового центра Банка России Алексея Гагарина, благодаря акции можно уменьшить выпуск новых монет. Красноярцы традиционно активно участвуют в акции. Прошлой осенью жители края вернули в оборот более 1 млн монет на сумму 4,4 млн рублей. В целом по стране за три года собрали 215 млн штук почти на 1 млрд рублей. В рамках текущей акции некоторые банки будут поощрять участников памятными монетами «Фиксики» из серии «Российская (советская) мультипликация». Условия обмена и график работы лучше уточнять заранее на сайте монетнаянеделя.рф. На обмен принимаются монеты, выпущенные не ранее 1997 года. Организаторы советуют предварительно рассортировать их по номиналу.
Акция по обмену монет на банкноты стартовала в Красноярском крае
