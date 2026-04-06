Отказы по пособиям для многодетных пересмотрят в Нижегородской области

Многодетные семьи Нижегородской области получили право на продление единого пособия при незначительном превышении среднедушевого дохода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения Социального фонда России. Новое правило коснется тех семей, чей доход превысил прожиточный минимум не более чем на 10%.
С 22 мая 2026 года специалисты ведомства начнут автоматический пересмотр заявлений, поданных с начала года и получивших отказ. Жителям региона не нужно заново обращаться в фонд — уведомление о принятом решении придет в личный кабинет на портале госуслуг. Главным условием остается соблюдение сроков подачи: заявление должно быть направлено в последний месяц периода выплаты или в течение трех месяцев после его окончания.
Размер пособия для таких случаев составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Учитывая, что в 2026 году полная величина этого минимума в Нижегородской области составляет 17 269 рублей, многодетные семьи будут получать по 8 634,5 рубля на каждого ребенка.
