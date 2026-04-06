Михаил Пиотровский заявил о необходимости построить «второй Петербург»

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что для сохранения исторического центра Петербурга необходимо построить «второй Петербург».

Источник: Piter.TV

По его словам, эта идея уже неоднократно обсуждалась архитекторами как способ спасти город от перенасыщения. Такое мнение он выразил в интервью изданию «КоммерсантЪ».

Говоря о предложении Валерия Гергиева создать «Культурные кварталы» в Москве и Петербурге, Пиотровский подчеркнул, что новый городской центр уже формируется в Лахте. В рамках этого проекта рядом с «Лахта Центром» планируется возведение колонны в честь Петра Великого и его победы в Северной войне.

Он также отметил, что в новом районе должны появиться не только офисные и деловые здания, но и культурные учреждения.