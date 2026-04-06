21 нарушение выявили при проверке муниципальной компании в Таганроге

Работу МУП «Городское хозяйство» Таганрога проверили специалисты Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. Об этом в начале марта 2026 года сообщила пресс-служба ведомства.
По итогам профилактического визита на предпритие зафиксировали 21 нарушение требований в сфере теплоснабжения.
Оказалось, что в эксплуатации находятся водогрейные котлы с истекшим сроком службы. Не проводилась техническая диагностика теплосетей и баков-аккумуляторов котельных, была нарушена теплоизоляция, отсутствовала антикоррозионная защита. Кроме того, на строительных конструкциях объектов теплоснабжения выявили дефекты.
МУП «Городское хозяйство» выдали предписание об устранении нарушений. После этого должны провести новую проверку.
