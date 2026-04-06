Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Волгограда выдворили 30 иностранцев, нарушивших закон

За неделю сотрудники УФССП отправили домой граждан Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградские судебные приставы продолжают свою работу по наведению порядка. За прошедшую неделю они выдворили из страны еще 30 иностранных граждан, которые нарушили правила въезда или режим пребывания в России, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на приставов. Среди них — выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Туркмении, которые теперь вернутся на свою родину.

Такие меры применяют к тем, кто находится на территории Волгоградской области без законных оснований. Работу по административному выдворению приставы проводят в тесном сотрудничестве полицейскими. Это позволяет эффективно выявлять нарушителей и принимать необходимые меры.

Всего с начала текущего года из Волгограда и Волгоградской области депортировали уже 202 иностранца, которые незаконно находились в регионе.