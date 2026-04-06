Из Волгограда выдворили 30 иностранцев, нарушивших закон

Волгоградские судебные приставы продолжают свою работу по наведению порядка. За прошедшую неделю они выдворили из страны еще 30 иностранных граждан, которые нарушили правила въезда или режим пребывания в России, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на приставов. Среди них — выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Туркмении, которые теперь вернутся на свою родину.