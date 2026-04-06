Из Волгограда выдворили 30 иностранцев, нарушивших закон

Волгоградские судебные приставы продолжают свою работу по наведению порядка. За прошедшую неделю они выдворили из страны еще 30 иностранных граждан, которые нарушили правила въезда или режим пребывания в России, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на приставов. Среди них — выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Туркмении, которые теперь вернутся на свою родину.
Такие меры применяют к тем, кто находится на территории Волгоградской области без законных оснований. Работу по административному выдворению приставы проводят в тесном сотрудничестве полицейскими. Это позволяет эффективно выявлять нарушителей и принимать необходимые меры.
Всего с начала текущего года из Волгограда и Волгоградской области депортировали уже 202 иностранца, которые незаконно находились в регионе.