Красноярцы получат компенсацию до двух третей стоимости туров по региону

В Красноярском крае запущена программа социального туризма. Льготные поездки доступны школьникам, студентам, пенсионерам, многодетным семьям, людям с инвалидностью, ветеранам ВОВ и боевых действий, участникам СВО и членам их семей. Государство компенсирует путешественникам до 66% стоимости тура.
Туроператоры подготовили девять маршрутов, которые включают проезд, проживание, питание и экскурсии. Желающие могут побывать в природном парке «Ергаки», на «Красноярских Столбах», в селе Овсянка (Национальный центр имени В. П. Астафьева), городах Енисейск, Дивногорск, Ачинск, селе Барабаново, а также отправиться в круиз по Енисею или экскурсию в Шушенское.
«С одной стороны, это хорошая поддержка туристической отрасли края, с другой — больше возможностей для путешествий. Туристы увидят разные уголки нашего региона, ознакомятся с его историей, культурой и традициями», — рассказала руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло.
Подробная информация и контакты размещены на официальном сайте программы. Жители, которые не попадают под льготные категории, могут приобрести туры по полной стоимости.
