Красноярские туристы третьи сутки не могут вылететь с Пхукета

Красноярские туристы уже третьи сутки не могут вылететь с Пхукета (Таиланд): рейс ZF 2972 авиакомпании Azur Air задерживают с 3 апреля. Информация появилась на онлайн-табло аэропорта краевого центра.
По плану самолет должен приземлиться 6 апреля в 22:00 (при этом накануне прилет перенесли на 16:47). Перевозчик в своих социальных сетях сообщает, что изменения в расписании продиктованы требованиями безопасности полетов.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что Росавиация установила ограничение на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 8 июня 2026 года.