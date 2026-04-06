Красноярского министра тарифной политики задержали за взятку 10 млн рублей

Преступление, которое вменяется Ананьеву в вину, было совершено в 2022 году, когда работал в другой, не менее важной должности, краевого министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Он сделал местной компании, занимающейся передачей электроэнергии, предложение, от которого нельзя отказаться: помочь с включением в перечень территориальных сетевых организаций, что обеспечивает доступ к льготным тарифам и рост прибыли. За свои услуги Ананьев попросил десять миллионов рублей. Стороны ударили по рукам, и через несколько месяцев министр получил первые пять миллионов.