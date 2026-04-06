Красноярского министра тарифной политики задержали за взятку 10 млн рублей

Руководителю министерства тарифной политики Красноярского края Александру Ананьеву предъявлено обвинение в получении взятки. Силовики пришли к чиновнику домой рано утром 6 апреля. Министр задержан. Дело возбуждено на основе материалов ФСБ.
Министру 55 лет, он окончил военное училище и служил в армии, потом получил юридическое образование. В краевой администрации работает с начала 2000-х годов. Возглавлял Региональную энергетическую комиссию.
Преступление, которое вменяется Ананьеву в вину, было совершено в 2022 году, когда работал в другой, не менее важной должности, краевого министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Он сделал местной компании, занимающейся передачей электроэнергии, предложение, от которого нельзя отказаться: помочь с включением в перечень территориальных сетевых организаций, что обеспечивает доступ к льготным тарифам и рост прибыли. За свои услуги Ананьев попросил десять миллионов рублей. Стороны ударили по рукам, и через несколько месяцев министр получил первые пять миллионов.
Затем между взяточником и взяткодателем возникли определенные разногласия, и фирма решила вторую часть бакшиша не отдавать. Кстати, не исключено, что представителям компании также предъявят обвинение: вопрос решается.
Список эпизодов для обвинения Ананьева может увеличиться. Так, неделю назад краевая прокуратура выступила с громким заявлением, что за последние несколько лет с населения Красноярского края незаконно собрали порядка 2,3 миллиарда рублей в виде завышенных тарифов ЖКХ.
В ряде территорий местные власти искусственно задирали цены на ресурсы, чтобы потом получить компенсацию выпадающих доходов. Конечные расходы ложились на население.
«Прокуратура направила 79 информаций о необходимости скорректировать так называемую необходимую валовую выручку компаний. Эти деньги подлежали исключению из тарифов, но оставались в их составе. Схема не осталась незамеченной для министерства тарифной политики. Однако профильное ведомство не приняло достаточных мер», — заявили в надзорном органе.
Добавим, Ананьев — второй красноярский министр, попавший под следствие за последние полгода. В декабре был задержан теперь уже бывший глава регионального минстроя Михаил Заскалько. Его подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве жилья для сирот. Ущерб от действий Заскалько оценивается в 25 миллионов рублей.