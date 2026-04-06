На КЖД с 15 апреля планируют назначить дополнительные «дачные» поезда

Дополнительные рейсы появятся на Мамоновском, Багратионовском, Балтийском и Черняховском направлениях.

С 15 апреля на Калининградской железной дороге начинают курсировать дополнительные пригородные поезда на Мамоновском, Багратионовском, Балтийском и Черняховском направлениях, сообщили в пресс-службе КППК.

На Мамоновском направлении два пригородных поезда будут курсировать по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Отправление с Южного вокзала запланировано на 10:25, из Мамоново — в 16:20.

На Багратионовском направлении дополнительные рельсовые автобусы также назначены по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Они будут отправляться с Южного вокзала в 8:25, из Багратионовска — в 18:35. При этом пригородный поезд № 6315, курсирующий по выходным со станции Багратионовск в 14:15, отменяется.

На Балтийском направлении вводятся четыре дополнительных поезда. С Южного вокзала они будут отправляться в 8:10 и 13:05, из Балтийска — в 9:51 и 16:20. Рейсы запланированы по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и праздничным дням.

На Черняховском направлении дополнительный пригородный поезд назначен по вторникам, четвергам, субботам и праздничным дням. Отправление с Южного вокзала — в 8:15, из Черняховска — в 13:05.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».