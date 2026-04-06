В Нижнем Тагиле стартовали Дни защиты окружающей среды

Дни защиты окружающей среды стартовали в Нижнем Тагиле Свердловской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Мероприятия будут проходить до 30 ноября, сообщили в администрации города.
Например, 25 апреля состоится общегородской субботник, участники которого будут убирать улицы от мусора. С мая по октябрь пройдут акции по очистке природных зон и береговой линии водоемов: «Зеленая весна», «Чистые берега», «Очистим лес от мусора» и «Зеленая Россия». С 11 по 15 мая Нижний Тагил присоединится ко Всемирному дню посадки зеленых насаждений.
В июле стартует прием заявок на конкурс «Цветочное меню». Также в Нижнем Тагиле состоится акция «Марш юных экологов» под девизом «Выбираю чистый воздух». Ее финал пройдет 19 мая в детско-юношеском центре «Мир».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.