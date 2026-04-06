Отопительный сезон завершился только в одном городе Башкирии.

Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил и. о. министра ЖКХ республики Юрий Палтусов. Подачу тепла приостановили с 1 апреля. Если сильно похолодает, то в муниципалитете в любой момент готовы вновь подключить тепло.
«Систему отопления не сливали, подпиточные насосы не останавливали. Таким образом обеспечили возможность пуска отопления заново. Муниципалитет держит ситуацию на контроле, при необходимости возобновит подачу тепла», — подчеркнул Юрий Палтусов.
Напомним, после аномально теплой для конца марта погоды в Уфе также обсуждали, стоит ли досрочно завершить отопительный сезон. Но, исходя из прогнозов погоды, в администрации города решили продолжать подачу тепла. Как ранее писал Башинформ, в башкирской столице только снизили температуру отопления.