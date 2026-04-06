СК Пермского края доложит Бастрыкину о нападении собаки на женщину

Аналогичные случаи произошли в нескольких районах региона.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела о нападении собаки на женщину в Кудымкаре, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл 18 марта. Женщина получила травмы предплечья. Дело возбудили по ч. 1 ст. 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Это не первый случай нападения собак на женщин в Прикамье. Аналогичные случаи произошли в селе Красная Слудка Добрянского муниципального округа и в Лысьве.

Напомним, что глава СК также ждёт доклад и о ходе расследования уголовного дела о нападении собаки на пожилую женщину в Лысьве. Пенсионерка получила тяжёлые травмы. В результате нападения, ей ампутировали часть ноги.