Сегодня, 6 апреля, отмечается 130-летие возрождения Олимпийских игр. В 1896 году в Афинах состоялось их первое открытие, положившее начало летописи этого всеми любимого, но противоречивого международного спортивного события. Спикер ЗСНО Евгений Люлин высказался о ситуации на современных Олимпиадах в соцсетях.
«Кто-нибудь еще живет иллюзиями, что “спорт вне политики”, “побеждает сильнейший”, “главное — участие”?» — задался вопросом Евгений Люлин.
Как высказался спикер ЗСНО, современный мировой спорт предстает перед нами с эффектной парадной стороной и весьма неприглядной изнанкой: «Там могут подсыпать отраву в напиток, как было с дважды олимпийским чемпионом, легендарным тяжелоатлетом Василием Алексеевым. Или сыпануть химии на лыжню, как было с великим лыжником, двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Ведениным».
Однако, несмотря на все происходящее в мире большого спорта, Евгений Люлин считает, что отменить такую спортивную державу как Россия невозможно. По его словам, российские спортсмены продолжают ломать стереотипы, как поступили паралимпийцы в Италии, а вся страна ожидает возвращения в спортивную элиту.
Ранее глава ЗСНО поздравил паралимпийцев с триумфом в Италии.