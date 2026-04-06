В Ставрополе откроют 3 офлайн-площадки для «Цифрового диктанта»

Всероссийская акция «Цифровой диктант» пройдет с 7 по 14 апреля в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В Ставрополе мероприятие организуют на трех офлайн-площадках, сообщили в краевом правительстве.
Так, 8 апреля пройти онлайн-тестирование можно будет в региональном колледже вычислительной техники и электроники, 10 апреля — в кампусе «Школы 21» и в колледже связи. По итогам диктанта каждый участник получит электронный сертификат с результатами и правильными ответами. Также можно будет ознакомиться с разбором заданий и рекомендациями экспертов. Подробности размещены по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.