В Красноярске автобусный маршрут № 61 будет обслуживать новый перевозчик

Об этом сегодня сообщил глава города Сергей Верещагин: «На маршрут № 61 выходит новый перевозчик. Это автотранспортное предприятие № 7. На частного перевозчика, ранее обслуживающего это направление, было много нареканий со стороны красноярцев. Вместо положенных 10 машин на линии находилось 3−4. Были претензии и к качеству работы. С 14 апреля АТП № 7 направит на маршрут “мкрн Солнечный — пос. Шинников” 10 газомоторных автобусов».