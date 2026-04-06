В Красноярске автобусный маршрут № 61 будет обслуживать новый перевозчик

В Красноярске на маршруте № 61 заменят перевозчика из-за системных сбоев в работе автобусов.
Об этом сегодня сообщил глава города Сергей Верещагин: «На маршрут № 61 выходит новый перевозчик. Это автотранспортное предприятие № 7. На частного перевозчика, ранее обслуживающего это направление, было много нареканий со стороны красноярцев. Вместо положенных 10 машин на линии находилось 3−4. Были претензии и к качеству работы. С 14 апреля АТП № 7 направит на маршрут “мкрн Солнечный — пос. Шинников” 10 газомоторных автобусов».
Напомним, во время январских морозов на маршруте № 61, когда его обслуживало ООО «КПАТП», возникли серьезные проблемы с выходом транспорта на линию.
