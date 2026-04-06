Волгоградские школьники вошли в число призёров всероссийской олимпиады

Школьники из Волгоградской области стали призёрами всероссийской олимпиады. Старшеклассники блеснули знаниями по химии, информатике, немецкому и китайскому языкам.

По информации облкомобразования, ученик лицея № 8 «Олимпия» Никита Пудовкин вошёл в число лучших в профиле «Программирование», решив алгоритмические, комбинаторные и оптимизационные задачи. Ученик гимназии № 17 Денис Кусмарцев стал лауреатом в профиле по химии, а старшеклассник школы «Царицынская № 1» Иван Залесов стал призёром, продемонстрировав высокий уровень знаний по китайскому языку.

Ученик школы № 2 Илья Райхель из Новониколаевска вошёл в число лидеров продемонстрировав владение немецким языком.

Отметим, из победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников формируются команды по подготовке к участию в международных олимпиадах. Прежде чем попасть на федеральный этап, все ребята стали победителями внутришкольных, муниципальных и региональных отборочных этапов.

Фото: администрация Волгоградской области.