Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде прошла акция в поддержку Армянской апостольской церкви

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апреля, ФедералПресс. 5 апреля в городе прошла масштабная акция в поддержку Армянской апостольской церкви и Католикоса всех армян Гарегина II. По данным организаторов, в мероприятиях приняли участие десятки тысяч человек.

Акции одновременно состоялись в Армении, России, США, Великобритании, Франции, Грузии, Румынии, Узбекистане и Белоруссии, а также в других странах. К инициативе присоединились представители армянской диаспоры и сторонники сохранения духовного и культурного наследия.

В России мероприятия прошли у 48 храмов Армянской апостольской церкви, в Армении — у 12, включая ключевые духовные центры. Помимо Нижнего Новгорода, акция охватила десятки городов страны.

Центральным элементом инициативы стал сбор подписей в поддержку церкви и ее предстоятеля. По данным организаторов, координацию обеспечила платформа armspyurk.com, в подготовке участвовали более тысячи волонтёров. В частности, участники движения «Сыны Святого Эчмиадзина» собрали свыше 15 тысяч подписей.

Ранее мы писали, что в день празднования Пасхи, 5 апреля 2026 года, в разных странах мира состоялась масштабная международная акция в поддержку Армянской апостольской церкви и Католикоса всех армян Гарегина II, объединившая десятки тысяч участников.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.

