В Нижнем Новгороде прошла акция в поддержку Армянской апостольской церкви

Акции одновременно состоялись в Армении, России, США, Великобритании, Франции, Грузии, Румынии, Узбекистане и Белоруссии, а также в других странах. К инициативе присоединились представители армянской диаспоры и сторонники сохранения духовного и культурного наследия.
В России мероприятия прошли у 48 храмов Армянской апостольской церкви, в Армении — у 12, включая ключевые духовные центры. Помимо Нижнего Новгорода, акция охватила десятки городов страны.
Центральным элементом инициативы стал сбор подписей в поддержку церкви и ее предстоятеля. По данным организаторов, координацию обеспечила платформа armspyurk.com, в подготовке участвовали более тысячи волонтёров. В частности, участники движения «Сыны Святого Эчмиадзина» собрали свыше 15 тысяч подписей.
Ранее мы писали, что в день празднования Пасхи, 5 апреля 2026 года, в разных странах мира состоялась масштабная международная акция в поддержку Армянской апостольской церкви и Католикоса всех армян Гарегина II, объединившая десятки тысяч участников.
