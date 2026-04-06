Сиреневую степь засняли в природном парке под Волгоградом

В Волгоградской области массово зацвела брандушка разноцветная. Красивые фото выложили в соцсетях природного парка «Щербаковский».
Брандушка — раннецветущее растение, типичный обитатель степей. В этом году массовое цветение началось 30−31 марта.
Из-за распашки степей и интенсивного выпаса скота этот вид оказался под угрозой исчезновения. Поэтому его внесли в Красную книгу Волгоградской области.
Напомним, первые сиреневые цветы снял волгоградский фотограф еще в конце марта.
А в Волго-Ахтубинской пойме уже зацвели тюльпаны Биберштейна. Местные жители утверждают, что в этом году они распустились раньше срока.
