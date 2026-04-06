Нижегородский университет «НЕЙМАРК» впервые выиграл грант Российского научного фонда

«Поддержка таких проектов имеет большое значение для развития научной и технологической повестки региона. Особенно важно, когда серьезные исследовательские результаты появляются в молодом университете, который формирует собственные научные команды и развивает перспективные направления на стыке науки, технологий и образования», — подчеркнула заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева. «Конкурсы Российского научного фонда отличаются серьезной экспертизой и высокой конкуренцией, поэтому поддержка нашей заявки — большое достижение для Университета “НЕЙМАРК”. Этот грант даст дополнительные возможности для развития исследований, закупки оборудования и вовлечения студентов в научную работу», — отметил директор по науке Университета «НЕЙМАРК» Александр Петухов.