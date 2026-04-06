Прохладная погода с дождями и мокрым снегом придёт в Воронежскую область

Прогнозом погоды на рабочую неделю поделились в Гидрометцентре Воронежской области.
В ночь на вторник, 7 апреля, пройдёт дождь. Осадки ожидаются и днём. В тёмное время суток температура воздуха составит +3°… +5°, в светлое — от +8° до +10°.
В среду, 8 апреля, ночью столбики термометров опустятся до 0°… +2°. Днём потеплеет до +10°… +12°. В светлое время суток вновь пройдёт небольшой дождь.
В четверг, 9 апреля, осадки будут идти весь день. В ночные часы прогнозируется около +2°, в дневные — до +10°.
Мокрый снег с дождём ожидается ночью пятницы, 10 апреля. Днём будет дождь. В тёмное время суток температура воздуха составит до −1°, в светлое +7°.