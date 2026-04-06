Центральная библиотека Кяхты в Бурятии станет модельной

Центральную библиотеку города Кяхты в Бурятии модернизируют по нацпроекту «Семья». Основной замысел будущего модельного учреждения — концепция городской семейной гостиной, сообщили в министерстве культуры республики.
В библиотеке появится новая мебель во всех зонах обслуживания и административных кабинетах, в том числе стеллажи, кафедры выдачи, рабочие столы, стулья. Также там установят современное офисное и интерактивное оборудование — в первую очередь для проведения культурно-просветительских мероприятий и организации интеллектуального досуга. В частности, для учреждения закупят интерактивные панель и стол, VR-очки и многое другое. Книжный фонд пополнится новыми печатными изданиями.
«Модельная библиотека — это не просто хранилище книг, а современный многофункциональный центр, играющий важную роль в жизни общества. Это место встреч и общения для разных поколений и социальных групп. Уверена, что открытие модельной библиотеки станет настоящим подарком для горожан в преддверии юбилея исторического города Кяхты», — сказала директор библиотеки Маргарита Чернякова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.