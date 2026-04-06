Центральная библиотека Кяхты в Бурятии станет модельной

В библиотеке появится новая мебель во всех зонах обслуживания и административных кабинетах, в том числе стеллажи, кафедры выдачи, рабочие столы, стулья. Также там установят современное офисное и интерактивное оборудование — в первую очередь для проведения культурно-просветительских мероприятий и организации интеллектуального досуга. В частности, для учреждения закупят интерактивные панель и стол, VR-очки и многое другое. Книжный фонд пополнится новыми печатными изданиями.