ГУМ позовет минчан на дегустацию куличей 10 апреля

ГУМ 10 апреля проведет дегустацию куличей.

Источник: Смартпресс

Начало — в 13.00. Площадок будет две: на первом этаже в правом крыле рядом с гастрономом и в зале столовой на четвертом этаже. В магазине приглашают покупателей прийти и попробовать праздничную выпечку.

Одновременно в ГУМе уже открыли прием заказов на куличи и пасху собственного производства. Так что у тех, кто не хочет откладывать подготовку к празднику на последний момент, появилась возможность заранее оформить заказ.

Откуда пошло слово кулич, и почему эта выпечка — один из главных символов Пасхи?

Традиционный атрибут пасхального стола — пышный кулич — символизирует для верующих незримое присутствие Христа. В Библии описано, что после своего воскресения Иисус пришел к апостолам и разделил с ними трапезу. Его место в центре стола было свободно, там лежал предназначенный Спасителю хлеб.

Есть версия, что само слово кулич происходит из греческого языка и означает круглый или овальный хлеб. В то же время ученые утверждают, что кулич в славянской кухне был еще в дохристианские времена. Эта выпечка символизировала солнце, а ее название связывают со словами «кола» (солнце) и «ча» (чадо).