ГУМ позовет минчан на дегустацию куличей 10 апреля

Есть версия, что само слово кулич происходит из греческого языка и означает круглый или овальный хлеб. В то же время ученые утверждают, что кулич в славянской кухне был еще в дохристианские времена. Эта выпечка символизировала солнце, а ее название связывают со словами «кола» (солнце) и «ча» (чадо).